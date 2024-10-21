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обновлено 17:15

В Тюмени осудили екатеринбуржцев за сбыт фальшивых денег с участием ребенка

Ленинский районный суд Тюмени осудил двоих жителей Екатеринбурга по обвинению в зависимости от степени участия в сбыте заведомо поддельных банкнот (ч.1 ст. 186 УК РФ), вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ), пособничестве в сбыте заведомо поддельных банковских билетов (ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 186 УК РФ), рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Одному виновному назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а второму — в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Суд установил, что фигуранты в октябре 2020 года в Екатеринбурге приобрели у неустановленного лица 10 поддельных купюр достоинством 5 тыс. руб. Дело в отношении продавца выделено в отдельное производство. Для сбыта купюр подсудимые приехали в Тюмень, где расплачивались в аптеках, чтобы разменять банкноты. Один из участников привлек свою 14-летнюю знакомую, которая помогала разменивать купюры за вознаграждение.

Напомним, с января по август 2024 года в Свердловской области зарегистрировали почти 60 уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Из оборота было изъято 76 купюр.

Анна Капустина

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