Вчера на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик сообщил о желании Республики Сербской принять участие в объединении БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы благодарны Вам за то, что у нас появилась возможность посмотреть, как это выглядит, и хотели бы также быть подключены в некой форме, которая была бы возможна, чтобы мы участвовали в этом объединении как Республика Сербская. Конечно, есть определенные возможности сделать это и в Боснии и Герцеговине. Мы попробуем»,— сообщил президент Республики Сербской.

Милорад Додик отметил прогресс России в экономическом плане, и тот факт, что РФ стала четвертой экономикой в мире, говорит о том, что санкции «не создают таких эффектов, которых хотели бы достигнуть западники». ВВП России в текущем году составляет 3,55% мирового по паритету покупательной способности (ППС).

Встреча глав государств состоялась накануне в рамках саммита БРИКС в Казани. На саммите участники группы БРИКС приняли Казанскую декларацию, которая содержит общие оценки положения дел в мире, результаты российского председательства и намечены ориентиры взаимодействия стран-участников объединения.

Милорад Додик прибыл в Казань на саммит 20 октября. На следующий день он посетил выставку татарстанских предприятий в Госсовете Татарстана, организованную специально для гостей. Там он ознакомился с продукцией 13 предприятий, в том числе Зеленодольского судостроительного завода, КамАЗа и Казанского вертолетного завода.

Зарина Акбирова