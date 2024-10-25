В Татарстане создали группу для профилактики деструктивных движений у детей

В Татарстане создали межведомственную рабочую группу для профилактики распространения деструктивных движений и субкультуры массовых самоубийств у детей и молодежи. Распоряжение о создании группы подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В группу входят зампремьера-министра Татарстана Лейла Фазлеева, министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин и начальник отдела высшего, среднего профессионального образования и науки аппарата Кабмина республики Андрей Выборнов.

Распоряжение подписано 23 октября.

Ранее Ирина Волынец, уполномоченная по правам ребенка в Татарстане, обратилась в Госдуму с инициативой признать экстремистскими квадробику и фурри-движение. В обоснование своей позиции она представила аналитическую справку, с которой ознакомился «Ъ Волга-Урал». В документе в частности говорится о возможном иностранном финансировании блогеров, занимающихся квадробикой или представителей фурри-сообщества.

Зарина Акбирова