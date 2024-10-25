РПЛ отчиталась о трансферах

Расходы клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в летнее трансферное окно составили €131,617 млн, сообщается в официальном отчете организации, который опубликован на сайте лиги.

Летняя трансферная кампания в РПЛ прошла с 24 июня по 12 сентября 2024 года. Расходы за этот период являются рекордными для лиги за последние пять лет. Доходы клубов составили €84,450 млн. Это третий показатель с сезона-2020/21. Больше всего за пять лет клубы получили в летнее трансферное окно 2023 года — €126,980 млн.

В прошедшую трансферную кампанию в клубы РПЛ пришел 61 иностранный футболист, покинули команды 30 человек. Среди новичков чемпионата наибольшее представительство получили игроки из федераций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA),— 39 игроков. Далее идут спортсмены Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL) — 12, Азиатской конфедерации футбола (AFC) — 5, Африканской конфедерации футбола (CAF) — 4, Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) — 1.

«РИА Новости»