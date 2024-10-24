В Чувашии обвиняемый в убийстве отца объяснил его смерть травмами в ДТП

В Чувашии жителя деревни Изедеркино Моргаушского муниципального округа обвиняют в убийстве отца. В ходе расследования фигурант пытался создать себе алиби, утверждая, что потерпевшего якобы сбил автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Чувашии.

По версии следствия, ночью 18 августа 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице неподалеку от своего дома вступил в конфликт со своим отцом. На почве личных неприязненных отношений житель Изедеркино нанес потерпевшему множество ударов руками и ногами по различным частям тела. Отец обвиняемого в тот же день скончался в медицинском учреждении от полученных телесных повреждений.

Фигурант утверждал, что отца сбил автомобиль, а телесные повреждения он получил в ДТП. Однако результаты судебно-медицинской экспертизы показали иной характер получения травм. Следователи допросили свидетелей. Под давлением собранных доказательств подозреваемый признал свою вину.

Фигуранта задержали. СК Чувашии намерен ходатайствовать о его заключении под стражу. В отношении жителя Моргаушского округа возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Максимальное наказание за данное преступление составляет до 15 лет лишения свободы.

Диана Соловьёва