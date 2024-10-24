Завод остался в необжалованном долгу

Арбитражный суд Уральского округа признал законным доначисление налогов и штрафов на сумму 52,4 млн руб. екатеринбургской компании «Ремстанкомаш», владеющей одноименным заводом в Кургане. Суд поддержал позицию ФНС, уличившей налогоплательщика в дроблении бизнеса с помощью индивидуальных предпринимателей и еще одного курганского предприятия ради уменьшения налогов на прибыль. Эксперты считают, что дробление бизнеса не всегда является преступлением или способом уменьшения налога.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Налоги заводу доначислили после выездной проверки ФНС в 2023 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Налоги заводу доначислили после выездной проверки ФНС в 2023 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Екатеринбургское ООО «Ремстанкомаш», одноименный завод которого расположен в Кургане, не смогло оспорить доначисление более 52,4 млн руб. налогов с пенями и штрафами. Законность решения налоговой инспекции подтвердил Арбитражный суд Уральского округа. Решение было опубликовано в картотеке арбитражных дел 21 октября.

«Ремстанкомаш» требовал признать недействительным решение ИФНС №31 по Свердловской области о привлечении компании к ответственности за налоговое правонарушение, принятое в октябре 2023 года после выездной проверки.

По ее итогам инспекция начислила организации 46,2 млн руб. задолженности по налогу на прибыль и штраф в размере более 6,1 млн руб.

Аудиторы установили, что в 2019–2021 годах организация получила необоснованную налоговую выгоду с помощью формального документооборота и фиктивных сделок с взаимозависимыми предпринимателями и ООО «Уралмаштехремонт» (Курганская область). Это предприятие, а также бизнесмены Владимир Афанасьев, Оксана Александрова, Евгений Уткин и Николай Александров участвовали в деле в качестве третьих лиц.

Согласно материалам дела, «Ремстанкомаш» использовал схему дробления бизнеса. Налоговая инспекция установила, что «Уралмаштехремонт», а также индивидуальные предприниматели, связанные между собой родственными и иными связями, осуществляли деятельность по адресу курганского завода. В ходе допросов это подтвердили работники, пояснившие, что на одном участке находились сотрудники разных организаций, изготавливая продукцию на оборудовании завода. Суд установил, что «Ремстанкомаш» заключил с бизнесменами и «Уралмаштехремонтом» договоры подряда на производство продукции из своего сырья, однако фактически занимался этим самостоятельно. Подконтрольные лица получали за фиктивное выполнение услуг деньги, которые впоследствии обналичивались и возвращались в «теневую кассу» «Ремстанкомаша». Арбитражный суд Уральского округа подтвердил, что такая схема привела «к необоснованной экономии при уплате налога на прибыль».

Представители «Ремстанкомаша» настаивали, что факты снижения налоговой нагрузки отсутствуют, а суды не проанализировали, как именно взаимоотношения со спорными контрагентами повлияли на экономические результаты компании.

В решении суда указывается, что в августе 2022 года сотрудники УФСБ России по Курганской области проводили оперативно-следственные мероприятия в зданиях «Ремстанкомаша» в Кургане. Там были найдены электронные ключи, печати и другие вещи Евгения Уткина, Владимира Афанасьева, Оксаны и Николая Александровых, подтверждающие их подконтрольность «Ремстанкомашу». Кроме того, организации использовали одинаковые IP-адреса, указывали схожие электронные почты и номера телефонов, доверенности в банках получали одни и те же лица.

ООО «Ремстанкомаш» было зарегистрировано в Екатеринбурге в 2003 году. Производственная площадка расположена в Кургане по улице Бажова. Предприятие занимается производством машин для добычи полезных ископаемых, противовыбросового оборудования, устройств для ремонта скважин. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка от продаж «Ремстанкомаша» составила более 1,7 млрд руб., а чистая прибыль — 170,2 млн руб. На конец декабря того же года на предприятии работали 579 человек. Руководителем и владельцем компании является Владимир Шумаков.

ООО «Уралмаштехремонт» создано в Кургане в 2012 году. Директором и бенефициаром организации является Виктор Уткин. Информация о прибыли и выручке в «СПАРК-Интерфакс» отсутствует. Предприятие занимается оптовой торговлей автомобильными деталями, производством металлических дверей и окон, проведением электромонтажных или строительных работ.

Старший юрист налоговой практики «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Роман Билык отмечает, что дробление бизнеса не всегда квалифицируется как правонарушение. «Причин, по которым компании прибегают к такой схеме, может быть множество. Для правонарушения характерны умысел, внесение в отчетность заведомо ложных данных и прочие условия. Среди признаков: взаимозависимость и подконтрольность участвующих в бизнесе лиц, использующих упрощенную систему налогообложения, централизованное управление, контроль и ведение учета, включая одни и те же IP-адреса, а также единый производственный процесс»,— отметил эксперт. По его словам, в судебной практике по делам о дроблении бизнеса есть случаи, когда налогоплательщики успешно оспаривали расчет суммы, предъявленной ФНС.

Руководитель налоговой практики юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Елена Констандина также отмечает, что споры, в которых компанию обвиняют в дроблении бизнеса, зачастую рассматривают в пользу ФНС, но на конечное решение суда влияют фактические обстоятельства дела. В качестве примера эксперт привел дело в отношении ООО «Компания “Уралторгсервис”». «Налоговый орган предъявлял организации претензию в использовании схемы “дробления бизнеса”. Суд установил, что компания прибегнула к ней из-за увеличенного спроса на цветочную продукцию в регионах. У налогоплательщика не было возможности наладить торговлю в каждом субъекте России, поэтому ее осуществляли отдельные контрагенты. При этом они самостоятельно несли расходы по аренде, логистике, а также закупали товар не только у “Уралторгсервиса”, но и у других поставщиков. Доказав деловую цель, компании удалось отбиться от претензий налогового органа»,— рассказала Елена Констандина.

Ольга Воробьева