Завод остался в необжалованном долгу
Курганское предприятие не смогло оспорить доначисление 52 млн рублей налогов
Арбитражный суд Уральского округа признал законным доначисление налогов и штрафов на сумму 52,4 млн руб. екатеринбургской компании «Ремстанкомаш», владеющей одноименным заводом в Кургане. Суд поддержал позицию ФНС, уличившей налогоплательщика в дроблении бизнеса с помощью индивидуальных предпринимателей и еще одного курганского предприятия ради уменьшения налогов на прибыль. Эксперты считают, что дробление бизнеса не всегда является преступлением или способом уменьшения налога.
Налоги заводу доначислили после выездной проверки ФНС в 2023 году
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Екатеринбургское ООО «Ремстанкомаш», одноименный завод которого расположен в Кургане, не смогло оспорить доначисление более 52,4 млн руб. налогов с пенями и штрафами. Законность решения налоговой инспекции подтвердил Арбитражный суд Уральского округа. Решение было опубликовано в картотеке арбитражных дел 21 октября.
«Ремстанкомаш» требовал признать недействительным решение ИФНС №31 по Свердловской области о привлечении компании к ответственности за налоговое правонарушение, принятое в октябре 2023 года после выездной проверки.
По ее итогам инспекция начислила организации 46,2 млн руб. задолженности по налогу на прибыль и штраф в размере более 6,1 млн руб.
Аудиторы установили, что в 2019–2021 годах организация получила необоснованную налоговую выгоду с помощью формального документооборота и фиктивных сделок с взаимозависимыми предпринимателями и ООО «Уралмаштехремонт» (Курганская область). Это предприятие, а также бизнесмены Владимир Афанасьев, Оксана Александрова, Евгений Уткин и Николай Александров участвовали в деле в качестве третьих лиц.
Согласно материалам дела, «Ремстанкомаш» использовал схему дробления бизнеса. Налоговая инспекция установила, что «Уралмаштехремонт», а также индивидуальные предприниматели, связанные между собой родственными и иными связями, осуществляли деятельность по адресу курганского завода. В ходе допросов это подтвердили работники, пояснившие, что на одном участке находились сотрудники разных организаций, изготавливая продукцию на оборудовании завода. Суд установил, что «Ремстанкомаш» заключил с бизнесменами и «Уралмаштехремонтом» договоры подряда на производство продукции из своего сырья, однако фактически занимался этим самостоятельно. Подконтрольные лица получали за фиктивное выполнение услуг деньги, которые впоследствии обналичивались и возвращались в «теневую кассу» «Ремстанкомаша». Арбитражный суд Уральского округа подтвердил, что такая схема привела «к необоснованной экономии при уплате налога на прибыль».
Представители «Ремстанкомаша» настаивали, что факты снижения налоговой нагрузки отсутствуют, а суды не проанализировали, как именно взаимоотношения со спорными контрагентами повлияли на экономические результаты компании.
В решении суда указывается, что в августе 2022 года сотрудники УФСБ России по Курганской области проводили оперативно-следственные мероприятия в зданиях «Ремстанкомаша» в Кургане. Там были найдены электронные ключи, печати и другие вещи Евгения Уткина, Владимира Афанасьева, Оксаны и Николая Александровых, подтверждающие их подконтрольность «Ремстанкомашу». Кроме того, организации использовали одинаковые IP-адреса, указывали схожие электронные почты и номера телефонов, доверенности в банках получали одни и те же лица.
ООО «Ремстанкомаш» было зарегистрировано в Екатеринбурге в 2003 году. Производственная площадка расположена в Кургане по улице Бажова. Предприятие занимается производством машин для добычи полезных ископаемых, противовыбросового оборудования, устройств для ремонта скважин. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка от продаж «Ремстанкомаша» составила более 1,7 млрд руб., а чистая прибыль — 170,2 млн руб. На конец декабря того же года на предприятии работали 579 человек. Руководителем и владельцем компании является Владимир Шумаков.
ООО «Уралмаштехремонт» создано в Кургане в 2012 году. Директором и бенефициаром организации является Виктор Уткин. Информация о прибыли и выручке в «СПАРК-Интерфакс» отсутствует. Предприятие занимается оптовой торговлей автомобильными деталями, производством металлических дверей и окон, проведением электромонтажных или строительных работ.
Старший юрист налоговой практики «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Роман Билык отмечает, что дробление бизнеса не всегда квалифицируется как правонарушение. «Причин, по которым компании прибегают к такой схеме, может быть множество. Для правонарушения характерны умысел, внесение в отчетность заведомо ложных данных и прочие условия. Среди признаков: взаимозависимость и подконтрольность участвующих в бизнесе лиц, использующих упрощенную систему налогообложения, централизованное управление, контроль и ведение учета, включая одни и те же IP-адреса, а также единый производственный процесс»,— отметил эксперт. По его словам, в судебной практике по делам о дроблении бизнеса есть случаи, когда налогоплательщики успешно оспаривали расчет суммы, предъявленной ФНС.
Руководитель налоговой практики юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Елена Констандина также отмечает, что споры, в которых компанию обвиняют в дроблении бизнеса, зачастую рассматривают в пользу ФНС, но на конечное решение суда влияют фактические обстоятельства дела. В качестве примера эксперт привел дело в отношении ООО «Компания “Уралторгсервис”». «Налоговый орган предъявлял организации претензию в использовании схемы “дробления бизнеса”. Суд установил, что компания прибегнула к ней из-за увеличенного спроса на цветочную продукцию в регионах. У налогоплательщика не было возможности наладить торговлю в каждом субъекте России, поэтому ее осуществляли отдельные контрагенты. При этом они самостоятельно несли расходы по аренде, логистике, а также закупали товар не только у “Уралторгсервиса”, но и у других поставщиков. Доказав деловую цель, компании удалось отбиться от претензий налогового органа»,— рассказала Елена Констандина.