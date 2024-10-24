Выставка «Сделано в Татарстане» продлена до 25 октября

Выставка «Сделано в Татарстане», посвященная технике, произведенной в республике, будет открыта для посетителей до 25 октября включительно и доступна всем желающим бесплатно. Об этом сообщает республиканское агентство «Татмедиа». Экспозиция проходит на площади Свободы в Казани, у здания Госсовета РТ.

Выставка проводится в рамках саммита БРИКС и включает экспонаты от ведущих татарстанских производителей. Среди них — автомобили КАМАЗ, включая гоночные машины, на которых команда «КАМАЗ-мастер» 19 раз выигрывала «Ралли Дакар».

Казанский вертолетный завод демонстрирует медицинские и полицейские вертолеты «Ансат». Компания «Аурус» показывает три модели своих автомобилей: Arsenal, Komendant и Senat Long. На одном из автомобилей Aurus передвигается президент России Владимир Путин.

Компания «Соллерс» представляет пассажирские автобусы, включая туристические и школьные, а также автомобиль скорой помощи и новый пассажирский минивэн премиум-класса Sollers RF8.

Особое внимание уделено сельскохозяйственной технике. ООО «Казаньсельмаш» представил самоходные опрыскиватели для химической защиты растений, а «ТПК МТЗ-Татарстан» продемонстрирует несколько моделей тракторов.

Экспозиции размещены на двух площадках: техника представлена перед Госсоветом республики, остальные экспозиции — внутри здания. Всего свою продукцию представили около 50 компаний, работающих в Татарстане. Подробнее в фотогалерее «Ъ-Казань».

UPD: Пресс-служба Минпромторга Татарстана сообщает, что выставка продолжит работу до 27 октября. Выставка открыта с 9:00 до 20:00.

Анар Зейналов