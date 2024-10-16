В Тюмени уволили учительницу школы №63, которая оскорбляла учеников

В Тюмени уволили учительницу школы №63, которая на видео оскорбляла учеников. Как сообщили в региональном информационном центре правительства, ролик был снят два года назад, однако в сети появился только на текущей неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Как только стало известно об этом ролике, учитель был уволен. Данные выражения являются неприемлемыми для учителя», — рассказала директор школы Елена Трофимова.

На ролике, который публикуют местные СМИ, учительница заявила о том, что «ненавидит детей». «Все, что меня держит в школе — хорошая зарплата. Я готова убивать. У меня сейчас будет мой класс. Я не знаю, что будет», — сказала преподавательница.

Мария Шараева