Марию Шарапову введут в Международный зал теннисной славы

В сентябре 2017-го теннисистка опубликовала автобиографию на английском языке «Unstoppable: My Life So Far» («Неудержимая. Моя жизнь»), в которой рассказала историю своего пути к успеху. В октябре того же года книга заняла второе место в ежемесячном рейтинге спортивных бестселлеров New York Times

Фото: Dmitri Lovetsky / AP