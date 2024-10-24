Марию Шарапову введут в Международный зал теннисной славы

Новыми членами Международного зала теннисной славы (International Tennis Hall of Fame — ITHF) в Ньюпорте (США) будут экс-первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова, а также американцы Боб и Майк Брайаны. Брайаны выиграли вдвоем 16 мейджоров и установили рекорд по продолжительности пребывания на первом месте парного рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (438 недель). Будущих новичков уже поздравила президент ITHF экс-первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Шарапова

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Мария Шарапова

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Торжественные мероприятия пройдут 21–23 августа 2025 года. Шарапова станет всего лишь третьим российским игроком, введенным в ITHF. До нее этой чести были удостоены экс-первые ракетки мира Марат Сафин в 2016 году и Евгений Кафельников — в 2019-м.

Евгений Федяков