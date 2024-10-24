В Чувашии за 5 лет на реализацию экологических мероприятий направили 4 млрд руб

В Чувашии на реализацию экологических мероприятий за 5 лет направили почти 4 млрд руб. 3,5 млрд руб. привлекли из федерального бюджета. Об этом сообщили на 29 сессии Госсовета республики VII созыва «О ходе реализации мероприятий национального проекта «Экология».

За время реализации национального проекта «Экология» в Чувашии провели мероприятия в рамках 5 федеральных проектов: «Оздоровление Волги», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Чистая страна».

За 5 лет реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» освоили более 3,2 млрд руб. До конца 2024 года планируют завершить строительство ливневых очистных сооружений в районе ул. Якимовская. Сейчас готовность объекта составляет 91%. На расчистку участка русла р. Сура в районе Ядрина общей протяженностью 800 м из федерального бюджета выделили более 55 млн руб.

Экологические мероприятия по проектам, рассчитанным до конца 2024 года, продолжат в рамках объединенного федерального проекта «Вода России». В Чувашии также запланировано строительство очистных сооружений и систем водоотведения.

Ранее сообщалось, что в республике сократили сброс сточных вод в Волгу на 40% благодаря вводу в эксплуатацию 5 очистных сооружений.

Диана Соловьёва