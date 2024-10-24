Дело курганского застройщика о некачественных квартирах для сирот передали в суд

Завершено расследование в отношении курганского индивидуального предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, бизнесмен построил некачественные квартиры и продал их государству для обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает СУ СК России по Курганской области.

Следствие установило, что в 2018 году предприниматель узнал о намерении местных властей заключить госконтракты на приобретение квартир для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он выкупил у другого бизнесмена недострой на улице Российской в городе Щучье. Для получения наибольшей прибыли предприниматель максимально сократил расходы на возведение жилых помещений. Строительство восьми однокомнатных квартир закончилось в ноябре 2018 года. После этого бизнесмен заявился на конкурс, организованный департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области. С ним заключили контракт стоимостью 8 млн руб. О строительстве жилья со значительными нарушениями технических условий госконтракта предприниматель умолчал.

Через некоторое время после передачи квартир сиротам проявились последствия экономии на строительстве. В жилых помещениях были нарушения по теплозащите, воздухопроницаемости, теплоизоляции и влагопроницаемости. Действия застройщика причинили ущерб бюджету в размере 7,9 млн руб. Благодаря принятым следствием мерам, бизнесмен возместил его в полном объеме. Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее управление СК по региону завершило расследование дела в отношении экс-директора областного департамента имущественных и земельных отношений Курганской области. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Бывший руководитель ведомства незаконно принял в собственность региона квартиры для детей-сирот в Щучье и Катайске, не отвечающие строительно-техническим требованиям и санитарным нормам. В настоящее время это уголовное дело рассматривается в суде.

Виталина Ярховска