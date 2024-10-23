Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Турции

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Анкаре. Об этом сообщили на встрече президентов на полях саммита БРИКС в Казани.

«Прежде чем мы начнем работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. Средства массовой информации сообщают о теракте в Турции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы осуждаем любые проявления подобного рода, чем бы они ни были мотивированы».

Как сообщает «Ъ», теракт произошел сегодня в Анкаре на объекте турецкой аэрокосмической корпорации TUSAS в районе Кахраманказан Анкары. Согласно фотографиям с места преступления, в нападении участвовали минимум 2 человека: мужчина и женщина. В результате теракта погибло 3 человека, еще 14 людей ранено.

Диана Соловьёва