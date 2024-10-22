Российский истребитель сопроводил борт председателя КНР рядом с Казанью
Российский истребитель сопроводил самолет, на котором летел председатель КНР Си Цзиньпин, рядом с Казанью. Об этом сообщает информационное агентство Китая «Синьхуа».
Председателя КНР в международном аэропорту Казани встретил раис Татарстана Рустам Минниханов.
Запланирована двусторонняя встреча Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.
Стало известно, что в Казань для участия в саммите БРИКС приедет президент Киргизии Садыр Жапаров.