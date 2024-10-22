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Российский истребитель сопроводил борт председателя КНР рядом с Казанью

Российский истребитель сопроводил самолет, на котором летел председатель КНР Си Цзиньпин, рядом с Казанью. Об этом сообщает информационное агентство Китая «Синьхуа».

Председателя КНР в международном аэропорту Казани встретил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Запланирована двусторонняя встреча Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.

Стало известно, что в Казань для участия в саммите БРИКС приедет президент Киргизии Садыр Жапаров.

Диана Соловьёва

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