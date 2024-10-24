«Синара» выкупила почти 75% акций завода «Уралхиммаш»

Группа «Синара» приобрела 74,99% АО «Уральский завод химического машиностроения» («Уралхиммаш») в Екатеринбурге, который контролировался Газпромбанком, передает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уралхиммаш

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Уралхиммаш

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Договор купли-продажи акций был заключен в конце августа, при этом в конце 2023 года 99,99% акций предприятия владело ПАО ОМЗ, контролирующим лицом группы выступает Газпромбанк. После покупки «Синара» планирует сохранить профиль «Уралхиммаша» и развивать новые направления, а Газпромбанк в рамках совместного предприятия продолжит работу над расширением площадки, запуском новых мощностей.

Стоимость актива оценивается в 7,6–8,6 млрд руб. Как считают аналитики, интерес к нему вызван большим объемом инвестиционных проектов в отраслях производства оборудования для нефтехимии, нефтепереработки и энергетики.

Напомним, чистая прибыль «Уралхиммаша» в 2023 году выросла в 2,1 раза по сравнению с показателем предыдущего года — до 689,3 млн руб. Выручка возросла на 45,6% — до 13,1 млрд руб. Для работы без убытков предприятие планировало увеличить портфель заказов путем освоения новых видов продукции с рентабельностью не ниже 35%, а также поставлять заказчикам комплексный продукт.

Ирина Пичурина