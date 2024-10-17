ХК «Автомобилист» обыграл подмосковный «Витязь» в Балашихе

Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл подмосковный «Витязь» в 17 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Балашихе и закончилась со счетом 1:3 (0:0;1:1;0:2).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

У «Автомобилиста» шайбы забросили: Стефан Да Коста, Брендан Лайпсик, Анатолий Голышев. У «Витязя» отличился Илья Аркалов.

После 17 игр у «Автомобилиста» 22 очка, он остался на втором месте Восточной конференции КХЛ. У «Витязя» 16 очков, команда осталась на девятой строчке Западной конференции.

В предыдущем матче «Автомобилист» проиграл петербургскому СКА. Игра проходила в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 5:2 (1:1;0:1;4:0).

Следующую игру «Автомобилист» проведет в гостях: 19 октября сыграет с «Ак Барсом» в Казани.

Виталий Красиков