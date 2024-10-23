В аэропорту Сочи встретили участников международной конференции

С 24 по 25 октября в Сириусе пройдет V международная конференция по информационной безопасности Kuban CSC 2024. В аэропорту Сочи с караваем встретили участников мероприятия, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Конференция, которая состоится на федеральной территории Сириус, станет площадкой для обсуждения актуальных законодательных инициатив в сфере информационной безопасности. В ней примут участие представители государственных структур России, а также Китая, Индии, Турции, Беларуси, Узбекистана, Венесуэлы.

Одним из ключевых событий мероприятия станет Кубок по практической кибербезопасности Kuban CTF 2024. В нем примут участие 16 команд, которые смогли пройти международный отбор.

«Ъ-Сочи» писал, что конференцию планируют посетить представители Совбеза РФ, Генпрокуратуры, МИДа и других федеральных ведомств. В четверг и пятницу, 24 и 25 октября, участники мероприятия будут делиться мнениями, а также анализировать передовые кейсы в сфере кибербезопасности.

Мария Удовик