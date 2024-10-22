Международная конференция по информационной безопасности пройдет в Сириусе

С 24 по 25 октября на территории Сириуса состоится V международная конференция по информационной безопасности Kuban CSC 2024. Мероприятие станет площадкой для дискуссии и выработки мер, направленных на противодействие вызовам и угрозам в области кибербезопасности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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В пресс-службе отмечают, что конференция за годы проведения зарекомендовала себя как одно из самых значимых событий в сфере информационной безопасности. В этом году в мероприятии примут участие около 400 представителей разных субъектов РФ и иностранных государств. В частности, конференцию планируют посетить представители Совбеза РФ, Генпрокуратуры, МИДа и других федеральных ведомств.

Представители Китая, Индии, Турции и других государств на площадке мероприятия обсудят законодательные инициативы в области информационной безопасности. Участников ждет дискуссия, обмен мнениями и анализ передовых кейсов в сфере кибербезопасности.

Также в ходе конференции пройдет соревнование по практической кибербезопасности Kuban CTF 2024. В финале сразятся 16 команд, которые ранее прошли международный отбор.

Вячеслав Рыжков