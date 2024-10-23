ЕАН: в Екатеринбурге школьник совершил самоубийство

В Екатеринбурге ученик 11 класса лицея №173 на ул. Народной Воли совершил самоубийство, сообщил портал ЕАН. Тело нашли рядом с домом напротив лицея.

«Он общался с ребятами из класса, не совсем уж изгоем был, но буллинг присутствовал. Говорят, у него еще были проблемы с какой-то девочкой»,— цитирует агенство ученика лицея №173.

В пресс-группе городского УМВД отказались от комментариев.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге вынесли приговор трем молодым людям, которые довели до самоубийства 19-летнего студента. Они вымогали у него деньги, применяли физическое насилие (в том числе прижигали руку зажженной сигаретой), устроили поджог в квартире студента, угрожали ему.

Виталий Красиков