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В свердловском городе квартиру, где произошел взрыв, отключали от газа за долги

В свердловском городе Сухой Лог квартиру, где произошел взрыв, в 2021 отключили от газа за долги. Как сообщил «Ъ-Урал» руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, произошло самовольное подключение газа жильцами квартиры, из-за чего случилась утечка.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Напомним, в квартире в районе ул. Белинского произошел взрыв газа. В результате были разбиты окна в подъезде и двух квартирах. Информации о пострадавших не поступало.

«В настоящее время все эвакуированные жильцы уже вернулись домой. Газовое снабжение возобновлено»,— рассказал полковник Горелых.

Виталий Красиков

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