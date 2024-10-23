В квартире свердловского города произошел взрыв газа

В свердловском городе Сухой Лог произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, информации о пострадавших не поступало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о хлопке газа в районе ул. Белинского поступило в экстренные службы сегодня, 23 октября. «Произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома»,— сказано в сообщении.

По данным ведомства, в результате хлопка были разбиты окна в подъезде и двух квартирах. Отмечается, что видимых повреждений несущих конструкций не выявлено.

По словам начальника пресс-службы областного ГУ МВД Валерия Горелых, на месте работала следственно-оперативная группа. «Представители МВД оцепили место происшествия и эвакуировали порядка 70 жильцов дома. По предварительным данным, хозяйкой квартиры, где произошел хлопок, является пожилая женщина, но в последнее время в жилище проживал ее внук со своей семьей — он, жена и ребенок. В момент хлопка родители, по предварительным данным, находились на работе»,— добавил он.

По предварительным данным, во время взрыва родители находились на работе. Когда домой вернулась пятилетняя девочка, она почувствовала запах газа. Ребенок зашел в ванную, чтобы помыть руки, а во время этого и произошел мощный хлопок. «Вероятнее всего, только это и спасло девочку от серьезных травм и последствий»,— отметил полковник Горелых.

Полина Хабарова