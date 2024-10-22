Делегация из Афганистана может принять участие в саммите БРИКС в Казани, либо в следующем саммите объединения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра торговли и промышленности правительства Афганистана Нуриддина Азизи.

По словам чиновника, они действительно отправили письмо с заявкой на участие в казанском саммите, сейчас это письмо рассматривают. После принятия решения, афганистанская сторона, отмечает чиновник, примет «свое решение». «Возможно в этот раз или в следующий раз мы будем участвовать [в саммите БРИКС]»,— приводит издание слова Азизи.

Министр также отметил, что Афганистан хотел бы принять участие в саммите в качестве наблюдателя. В сентябре правительство Афганистана направило письмо с заявкой на участие в казанском саммите.

Правительство страны хотело направить делегацию во главе с вице-премьером и руководителем политического крыла движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) Абдулом Гани Барадаром. В начале октября решение еще не было принято. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщал, что решения по приглашению представителей стран принимаются консенсусом.

«Мне кажется, что в вопросе об участии талибской делегации консенсуса пока нет. Хотя все в наших руках, поэтому ничего нельзя исключать»,— сообщил замглавы МИД России.

Зарина Акбирова