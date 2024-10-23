В Советском районе обновили лифты в 23 многоквартирных домах

В Советском районе Казани завершился капитальный ремонт, в рамках которого заменили лифтовое оборудование в 23 многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Всего в этом году установлено 65 новых лифтов. Все новые лифты произведены в России и соответствуют современным требованиям. Они являются энергосберегающими, антивандальными и оснащены кнопками со шрифтом Брайля.

Ранее сообщалось, что в 52 жилых многоквартирных домах Казани по программе капитального ремонта заменили 138 лифтов.

Анар Зейналов