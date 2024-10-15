В 52 жилых многоквартирных домах Казани заменили 138 лифтов по программе капремонта. Новую технику уже ввели в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани заменили 138 лифтов в 52 жилых многоквартирных домах

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края В Казани заменили 138 лифтов в 52 жилых многоквартирных домах

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В новых лифтах есть кнопки со шрифтом Брайля и оборудование для регулирования переменного напряжения. Внутри имеется антивандальное покрытие. Новые платформы прослужат 25 лет.

Лифты изготовили отечественные компании. Они должны прослужить еще 25 лет. Грузоподъемность лифтов составляет 400 кг. Также в домах, где более 12 этажей, обновили грузопассажирские кабины, которые могут поднять вес в 630 кг.

В 2022 году провели тендеры на замену лифтов на три года. В 2023 году в Казани установили 158 единиц нового оборудования в 54 жилых домах. В 2025 году планируют обновить 309 платформ в 98 многоквартирных домах.

Диана Соловьёва