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Главой Упоровского района в Тюменской области избран Анатолий Игловиков

В Тюменской области на должность главы Упоровского муниципального района назначили Анатолия Игловикова. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, соответствующее решение принято на заседании местной думы сегодня, 23 октября.

Анатолий Игловиков

Анатолий Игловиков

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Анатолий Игловиков

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

«По результатам конкурса в думу Упоровского муниципального района представлены два кандидата. Депутаты единогласно приняли решение об избрании главой муниципалитета Анатолия Игловикова»,— сказано в сообщении.

Анатолию Игловикову 39 лет, он родился в селе Уват Уватского муниципального района. В 2007 году окончил Тюменскую государственную сельскохозяйственную академию. В сентябре 2024 года он был назначен на должность первого замглавы Упоровского района.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы района был объявлен в связи с досрочным сложением полномочий прошлого главы Леонида Саукова, который руководил районом 16 лет.

Полина Хабарова

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