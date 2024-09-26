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Леонид Сауков досрочно покинул пост главы Упоровского района Тюменской области

Глава Упоровского района Тюменской области Леонид Сауков досрочно покинул свой пост. Он руководил районом 16 лет, сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

Леонид Сауков (в середине)

Леонид Сауков (в середине)

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Леонид Сауков (в середине)

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

«Жалко терять такого профессионального и сильного главу. Но жизнь есть жизнь»,— сказал господин Моор на заседании думы Упоровского района. Депутаты думы досрочную отставку приняли.

По данным правительства области, в 2005—2006 годах Леонид Сауков был первым замглавы администрации Тюменского района, с 2007 по 2008 год работал замдиректора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области. Он возглавил Упоровский район в 2008 году.

Напомним, ранее в Тюменской области на должность заместителя губернатора был назначен Павел Перевалов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор.

Виталий Красиков

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