Председатель правозащитного движения в Киргизии попросит президента вступить в БРИКС

Координатор Конгресса по защите прав человека в странах Центральной Азии и председатель правозащитного движения в Киргизии Турсунбек Акун сообщил «Ъ Волга-Урал», что планирует попросить президента Киргизии Садыра Жапарова подать заявку на вступление в БРИКС.

«Я сюда приехал, чтобы поддержать БРИКС, потому что БРИКС — это надежда всего земного шара»,— отметил Турсунбек Акун.

Вчера стало известно о том, что президент Киргизии прибудет в Казань для участия в саммите БРИКС. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что ждет Садыра Жапарова на саммите в Казани.

Влас Северин