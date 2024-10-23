Си Цзиньпин призвал не допустить расширения конфликта России и Украины
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал «не подливать масла в огонь» российско-украинского конфликта. Он напомнил, что Китай, Бразилия и страны Глобального юга создали группу «друзей мира» на фоне «затягивания украинского кризиса». По мнению председателя КНР, важно не допустить расширения конфликта.
Си Цзиньпин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Важно на основе принципов недопущения расширения конфликта, предотвращения его распространения на третьи стороны, а также отказа от эскалации боевых действий и подливания масла в огонь содействовать скорейшей деэскалации ситуации»,— сказал господин Си на саммите БРИКС (цитата по ТАСС).
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее говорил, что в рамках двухсторонних встреч на саммите БРИКС обсуждалась китайско-бразильская инициатива по Украине. По его словам, Москва считает эту инициативу полезной. Как отмечал господин Ушаков, в итоговой декларации саммита БРИКС будет отражена позиция стран объединения по конфликту между Россией и Украиной.
О первом дне саммита — в материале «Ъ» «Кто не бриксует, тот не пьет шампанского».