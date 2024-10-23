Си Цзиньпин призвал не допустить расширения конфликта России и Украины

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал «не подливать масла в огонь» российско-украинского конфликта. Он напомнил, что Китай, Бразилия и страны Глобального юга создали группу «друзей мира» на фоне «затягивания украинского кризиса». По мнению председателя КНР, важно не допустить расширения конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Важно на основе принципов недопущения расширения конфликта, предотвращения его распространения на третьи стороны, а также отказа от эскалации боевых действий и подливания масла в огонь содействовать скорейшей деэскалации ситуации»,— сказал господин Си на саммите БРИКС (цитата по ТАСС).

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее говорил, что в рамках двухсторонних встреч на саммите БРИКС обсуждалась китайско-бразильская инициатива по Украине. По его словам, Москва считает эту инициативу полезной. Как отмечал господин Ушаков, в итоговой декларации саммита БРИКС будет отражена позиция стран объединения по конфликту между Россией и Украиной.

О первом дне саммита — в материале «Ъ» «Кто не бриксует, тот не пьет шампанского».