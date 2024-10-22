Страны БРИКС согласовали общую позицию по конфликту на Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в итоговой декларации саммита БРИКС будет отражена позиция стран объединения по конфликту на Украине. По его словам, формулировка уже согласована.

«Там формулировка уже согласована. Она не вызывает ни у кого возражений. Это общая позиция, подход, который удалось согласовать для включения в декларацию»,— сказал Юрий Ушаков в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»).

С 22 по 24 октября в Казани проходит саммит БРИКС. Ранее премьер Индии Нарендра Моди на встрече с Владимиром Путиным рассказал президенту России о своих переговорах с властями Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином главы государств долго обсуждали ситуацию на Украине.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».