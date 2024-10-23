«КамАЗ» выплатил 361,5 млн рублей процентного дохода по биржевым облигациям

ПАО «КамАЗ» завершило выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П11 за третий купонный период. Общая сумма выплат составила 361,5 млн рублей. Информация об этом размещена на портале «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации».

Компания сообщила, что выплаты по облигациям серии БО-П11 охватывают период с 24 июля по 23 октября 2024 года. Общая сумма выплат составила 361,5 млн рублей, что эквивалентно 36 рублям 15 копейкам на каждую облигацию при купонной ставке 14,5%.

Вся сумма доходов была выплачена в полном объеме на 10 миллионов облигаций. Купонный доход выплачен денежными средствами. Дата исполнения обязательств по выплатам — 23 октября 2024 года.

Биржевые облигации этой серии размещены в рамках программы облигаций 001Р, запущенной в 2017 году.

Также стало известно, что ПАО «КамАЗ» установило надбавку к ключевой ставке Банка России на уровне 1,75% годовых для нового выпуска биржевых облигаций.

Ранее сообщалось, что Московская биржа зарегистрировала выпуск двухлетних облигаций ПАО «КамАЗ» серии БО-П13 объемом 5 млрд руб. Облигациям присвоен регистрационный номер 4В02-13-55010-D-001Р, и они включены в третий уровень котировального списка Мосбиржи.

Анар Зейналов