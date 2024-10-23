«КамАЗ» определил надбавку к ключевой ставке по новому выпуску облигаций

ПАО «КамАЗ» установило надбавку к ключевой ставке Банка России на уровне 1,75% годовых для нового выпуска биржевых облигаций. Информация об этом размещена на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Решение касается процентных неконвертируемых облигаций серии БО-П13, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций 001Р, запущенной в 2017 году. Надбавка будет действовать для облигаций с регистрационным номером 4В02-13-55010-D-001Р, которые поступили в обращение 16 октября 2024 года. По мнению эмитента, это решение окажет влияние на стоимость и котировки ценных бумаг на рынке.

Эксперты считают, что такой подход выгоден для инвесторов. Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев отмечает, что условия выпуска привлекательны для неквалифицированных инвесторов, так как купонная доходность привязана к ключевой ставке ЦБ РФ. В условиях рыночной неопределенности, особенно при возможном росте ставки, облигации с переменным купоном становятся более эффективным инструментом по сравнению с депозитами. «КамАЗ» успешно использует возможность привлечения средств для развития и пополнения оборотных ресурсов через облигации с плавающим купоном. Инвесторам предложено соотношение риска и доходности на уровне ключевая ставка +1,75%, что указывает на высокую оценку компании. Этот выпуск также помогает компенсировать инфляцию и обеспечивает гибкость при продаже ценных бумаг в нужный момент.

По словам эксперта, госзаказы и контракты на региональном и международном уровнях минимизируют риски невыплаты, что делает облигации надежным инструментом для инвесторов в текущих рыночных условиях.

Ранее стало известно, что Московская биржа зарегистрировала выпуск 2-летних облигаций ПАО «КАМАЗ» серии БО-П13 объемом 5 млрд руб. Облигации получили регистрационный номер 4В02-13-55010-D-001Р и будут включены в третий уровень котировального списка Мосбиржи.

Анар Зейналов