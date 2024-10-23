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Коммерсантъ FM
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Совфед одобрил закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Сенаторы большинством голосов одобрили закон, ужесточающий процедуру получения разрешения на временное проживание. Иностранцы, вступившие в брак с гражданином или гражданкой России, смогут претендовать на такой статус через три года. Сейчас заявку можно подать на следующий день после официального оформления брака.

Госдума приняла документ 15 октября. Изменения вносятся в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Закон также направлен на борьбу с фиктивным отцовством. Иностранцу, имеющему ребенка-гражданина РФ вне брака, нельзя будет получить вид на жительство без предварительного получения разрешения на временное проживание, если он не докажет факт совместного проживания с ребенком, участие в его содержании и воспитании. Либо нужно будет подтвердить факт совместного проживания с матерью или отцом ребенка в течение не менее трех лет.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Брак потребует проверки временем».

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