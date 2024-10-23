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Президент Белоруссии сегодня прибудет на саммит БРИКС в Казани

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня прибудет в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщили в Telegram-канале «Пул первого».

Планируется, что делегации обсудят международные проблемы, тему укрепления взаимодействия в формате БРИКС. У Президента Белоруссии запланирована широкая программа международных контактов.

Ранее глава МИД страны Максим Рыженков рассказал «РИА Новости», что Беларуссия рассчитывает на статус страны-партнера БРИКС.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вылетел в Казань на саммит БРИКС.

Диана Соловьёва

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