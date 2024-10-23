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Коммерсантъ FM
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На Колыме отменяют рейсы на месторождения из-за нехватки топлива

В Магаданской области отменены восемь чартерных авиарейсов по направлению на месторождения «Купол», «Баимская», «Кубака», а также в чукотское село Кепервеем, сообщил минтранс региона в среду, 23 октября. Вместе с тем министерство опровергло распространенную в соцсетях информацию об отмене 20 авиарейсов.

«Причиной отмены рейсов послужила задержка поставки авиатоплива ввиду поломки танкера в пути по направлению в Магаданскую область. На выполнении регулярных пассажирских авиарейсов по внутрирегиональным и межрегиональным маршрутам задержка поставки топлива не отразилась»,— говорится в сообщении.

По информации министерства, подход танкера «Бухта Гертнера» с 1,2 тыс. т авиатоплива в порт Магадан ожидается 27 октября. Следом будет отправлен танкер «Бухта Нагаева» с 3,4 тыс. т топлива, его ждут 3 ноября.

«Купол» — крупное коренное месторождение золота и серебра на границе Анадырского и Билибинского районов Чукотки. Разрабатывается с 2008 года подземным способом. «Баимская медно-порфировая площадь» — одно из крупнейших медных месторождений в мире. Расположено в Билибинском районе Чукотки. На территории рудной зоны выявлено 12 перспективных месторождений меди, золота и серебра. «Кубака» — золото-серебряное месторождение в Северо-Эвенском районе Магаданской области.

Эрнест Филипповский, Хабаровск

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