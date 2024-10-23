Россия и Белоруссия начали подготовку к совместным военным учениям «Запад-2025»

Генеральные штабы вооруженных сил Белоруссии и России приступили к подготовке совместных военных учений «Запад-2025». Об этом сообщил министр обороны республики Виктор Хренин в ходе заседания совместной коллегии оборонных ведомств двух стран, проходящей в Минске. На встрече также присутствовал министр обороны России Андрей Белоусов.

«В ходе заседания обсудили основные подходы к подготовке и проведению данного учения. Как результат одобрен его замысел, и в следующем году, несомненно, его участники продемонстрируют способность и готовность выполнять совместные задачи на высоком уровне»,— сказал господин Хренин, его слова приводит пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Глава белорусского оборонного ведомства отметил, что совместная коллегия «сверила часы» по нескольким актуальным вопросам. Среди них — противодействие попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны, функционирование региональной группировки войск, а также проведение совместных мероприятий оперативной подготовки.

В ходе заседания глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что основы госполитики России в области ядерного сдерживания были изменены из-за военно-политической обстановки. По его словам, изменения предполагают применение ядерного оружия в качестве ответа на агрессию против Белоруссии.

О реакции западных стран на решение РФ — в материале «Ъ» «Ты Байден — не бомба».