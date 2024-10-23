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Президент Таджикистана вылетел в Казань для участия в саммите БРИКС

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщает пресс-служба главы государства.

Утром в среду господин Рахмон вылетел в Казань. Его сопровождают ключевые представители правительства страны, включая первого вице-премьера Хокима Холикзода, министра иностранных дел Сироджиддина Мухриддина, помощника президента по внешним связям Азамшо Шарифи и других высокопоставленных чиновников.

Помимо участия в саммите президент планирует провести ряд двусторонних встреч с коллегами из других стран — участниц БРИКС.

Сегодня утром в Казань прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Анар Зейналов

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