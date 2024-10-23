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Коммерсантъ FM
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«Хезболла» атаковала военную базу Израиля в пригороде Тель-Авива

Ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля, расположенной в пригороде Тель-Авива. Как сообщила пресс-служба движения, удар был нанесен высокоточными ракетами. Израильская сторона пока не комментировала заявление «Хезболлы».

Согласно другому заявлению ливанского движения, в ночь на 23 октября «Хезболла» также нанесла ракетный удар по месту скопления живой силы израильской армии в поселении Мискафан на ливано-израильской границе.

По информации пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сирены воздушной тревоги в центральной и северной частях страны прозвучали сегодня, 23 октября, утром. Позднее ПВО Израиля перехватила два снаряда, выпущенных с территории Ливана. Данных о пострадавших и повреждениях не поступало.

Вечером накануне, 22 октября, ЦАХАЛ заявил об убийстве главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашима Сафи ад Дина. Он — двоюродный брат погибшего генсека группировки Хасана Насраллы. СМИ называли Хашима Сафи ад Дина вероятным преемником генсека.

О развитии конфликта на Ближнем Востоке — в тексте «Хуситы пригрозили США "вьетнамским адом"».

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