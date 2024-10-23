СКР начал проверку после гибели двух человек во время пожара в Качканаре

В Качканаре СКР Свердловской области организовал проверку после гибели мужчины и женщины во время пожара, сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

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По предварительным данным, очаг пожара располагался в общем коридоре у кухни общежития в деревянном доме. Погибшие проживали в комнате №1: по имеющейся информации, они злоупотребляли спиртным и складировали мусор возле входа в свое жилое помещение. Тело мужчины обнаружили в своей комнате, тело женщины — в общем коридоре.

Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, предварительной причиной смерти людей стало отравление продуктами горения. «Личности погибших сыщиками установлены: это гражданин Семенов, 1979 г.р., и его знакомая по имени Надежда. Более точные сведения о ней сейчас выясняются»,— отметил полковник Горелых.

Сотрудники полиции отрабатывают различные версии пожара, в том числе нарушение правил пожарной безопасности и короткое замыкание электропроводки. Точные причины возгорания и гибели установят на судебной экспертизе. Следователь опрашивает жильцов общежития, истребована характеризующая документация в отношении погибших.

Напомним, сообщение о пожаре по ул.4-й Микрорайон в Качканаре поступило 23 октября в 00:33. Пожарные справились с возгоранием в течение часа, тела были найдены во время проливки и разборки сгоревших конструкций. Площадь пожара составила 100 кв. м на первом этаже дома.

Ирина Пичурина