В Качканаре ночью во время пожара погибли два человека

Во время ночного пожара в Качканаре (Свердловская область) в деревянном двухэтажном доме погибли женщина и мужчина, сообщили в региональном МЧС. Сообщение о пожаре по ул.4-й Микрорайон поступило 23 октября в 00:33.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

Пожарные справились с возгоранием в течение часа, тела были найдены во время проливки и разборки сгоревших конструкций. Площадь пожара составила 100 кв.м на первом этаже дома. В тушении были задействованы 11 человек личного состава и три единицы спецтехники.

По информации пожарных дознавателей, наиболее вероятная причина пожара — неосторожное обращение погибших с огнем.

Напомним, на прошлой неделе в частном жилом доме в поселке Монетный (Свердловская область) во время пожара погибли четыре человека, среди них один ребенок. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления.

Ирина Пичурина