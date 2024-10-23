Глава Международной ассоциации дружбы: Игры дружбы надо перенести на 2026 год

Игры дружбы нужно организовывать в 2026 году, сказал глава Международной ассоциации дружбы (IFA), экс-генсек Международной федерации футбола (FIFA) Жером Вальке в интервью «Известиям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жером Вальке

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Жером Вальке

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Он также подчеркнул, что политическая ситуация в ближайшие месяцы вряд ли изменится. «Объясню почему: до лета 2025 года осталось не так много времени. И с точки зрения логистики, с точки зрения организации, это будет очень тяжелый процесс. Мы же должны заранее разослать приглашения спортсменам, согласовать это на всех уровнях. Поэтому мой вам совет: лучше провести Игры в 2026-м»,— считает господин Вальке.

Он также добавил, что если политическая обстановка не изменится, то участвовать в соревнованиях в основном будут спортсмены из стран БРИКС.

Напомним, Игры дружбы должны были провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Программа включала 25 видов спорта, участие в соревнованиях должны были принять 5,5 тыс. спортсменов из 15 стран.

Ранее Международная ассоциация дружбы рекомендовала перенести Игры Дружбы на 2025 год, а в августе генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Дмитрий Путилин сообщил, что если соревнования проведут в 2026 году, то оргкомитет примет решение о датах проведения, основываясь на международных календарях. Сейчас организаторы ждут решения руководства страны.

Ирина Пичурина