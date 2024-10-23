Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Международной ассоциации дружбы: Игры дружбы надо перенести на 2026 год

Игры дружбы нужно организовывать в 2026 году, сказал глава Международной ассоциации дружбы (IFA), экс-генсек Международной федерации футбола (FIFA) Жером Вальке в интервью «Известиям».

Жером Вальке

Жером Вальке

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Жером Вальке

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Он также подчеркнул, что политическая ситуация в ближайшие месяцы вряд ли изменится. «Объясню почему: до лета 2025 года осталось не так много времени. И с точки зрения логистики, с точки зрения организации, это будет очень тяжелый процесс. Мы же должны заранее разослать приглашения спортсменам, согласовать это на всех уровнях. Поэтому мой вам совет: лучше провести Игры в 2026-м»,— считает господин Вальке.

Он также добавил, что если политическая обстановка не изменится, то участвовать в соревнованиях в основном будут спортсмены из стран БРИКС.

Напомним, Игры дружбы должны были провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Программа включала 25 видов спорта, участие в соревнованиях должны были принять 5,5 тыс. спортсменов из 15 стран.

Ранее Международная ассоциация дружбы рекомендовала перенести Игры Дружбы на 2025 год, а в августе генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Дмитрий Путилин сообщил, что если соревнования проведут в 2026 году, то оргкомитет примет решение о датах проведения, основываясь на международных календарях. Сейчас организаторы ждут решения руководства страны.

Ирина Пичурина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...