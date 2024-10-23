В отряд «Барс-Белгород» вступила руководительница одного из крупнейших ПВР

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что руководительница одного из крупнейших белгородских пунктов временного размещения приняла решение вступить в добровольческий отряд «Барс». Она стала второй женщиной, вступившей в отряд после главы Красногвардейского района Белгородской области Галины Руденко.

«Если честно, я там не просто удивился, да я практически в шоке»,— сказал господин Гладков в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Губернатор назвал главу ПВР по имени и отчеству — Ольгой Владимировной, без уточнения фамилии.

По словам господина Гладкова, женщина объяснила свое решение вступить в «Барс» «готовностью взять оружие в руки и защищать родные земли».

«Барс» — добровольческие отряды, созданные в приграничных районах России для помощи военнослужащим в рамках содействия режиму контртеррористической операции. В Белгородской области участникам отряда будут платить по 80 тыс. руб. 15 октября стало известно, что первой женщиной в составе белгородского «Барса» стала 40-летняя глава Красногвардейского района Галина Руденко. До этого контракты о вступлении в отряд подписали два вице-губернатора Белгородской области и глава Губкинского округа. Из Старооскольской администрации в отряд ушли семь чиновников. Также вступить в «Барс-Белгород» решил главный врач скорой помощи Алексей Жиров. По словам господина Гладкова, он сформирует медицинскую службу отряда.