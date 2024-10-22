Краснов: в России почти удалось искоренить использование серых сим-карт

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что в стране почти полностью удалось искоренить использование серых сим-карт благодаря усилиям в борьбе с мошенничеством. По данным МВД, с января по май 2024 года с помощью мобильной связи было совершено около 142 тыс. преступлений. В августе президент Владимир Путин подписал закон, по которому россияне могут зарегистрировать на свое имя не более 20 сим-карт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Antonio Augusto / MPF Фото: Antonio Augusto / MPF

«В результате борьбы с мошенничеством при использовании подменных технологий за последние годы нам удалось практически полностью побороть использование серых сим-карт»,— отметил он на первом саммите прокуроров стран «Группы двадцати» (G20), который проходит в Рио-де-Жанейро (цитата по «Интерфаксу»).

13 сентября Минцифры представило проект об изменении правил оказания услуг мобильной связи. Ведомство предложило ввести обязательное подтверждение личности при заключении договора на услуги мобильной связи. Граждане должны будут подтверждать личность с помощью портала «Госуслуги», по паспорту или биометрии.

Инициатива связана с законом об ограничении покупки сим-карт, подписанным президентом 8 августа, который должен помочь в борьбе с теневым рынком. Для этого Минцифры обсуждало с операторами возможность введения уголовной ответственности для сотрудников салонов связи, если они нарушают правила регистрации новых абонентов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Сим-карты регистрируют в УК»