Задержан второй фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной

Прокуратура Москвы сообщила о задержании 43-летнего жителя Йошкар-Олы по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Он признал вину.

«Вину он признал, показав, что действовал за денежное вознаграждение. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении московской прокуратуры.

Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщила прокуратура, обвиняемый приобретал телефоны и сим-карты для общения участников группы. 8 июля он также получил на карту от потерпевшей 3,1 млн руб., обналичил их и распределил между соучастниками.

13 августа Лариса Долина сообщила, что стала жертвой мошенников. По ее словам, она выполнила требования по «операциям с недвижимостью» и передала наличные курьеру. Размер ущерба превысил 200 млн руб. Курьера, которым была 53-летняя женщина, задержали. На квартиру наложили арест. 21 августа Лариса Долина подала в суд на покупательницу квартиры, которую певица потеряла из-за мошенников.