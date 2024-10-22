«Зенит» победил «Факел» в заключительном туре «Пути РПЛ» Кубка России по футболу

Петербургский «Зенит» победил воронежский «Факел» в шестом туре группы D «Пути РПЛ» Кубка России по футболу. Встреча прошла на воронежском стадионе «Факел» и окончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в игре забил Александр Ерохин на 44-й минуте матча.

Набрав 16 очков, «Зенит», действующий обладатель кубка России, сохранил за собой первое место в группе. «Факел» с тремя очками остался на последнем. Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в четвертьфинал верхней сетки плей-офф, а третья команда отправится в сетку пути регионов. В среду, 23 октября, предстоит матч тольяттинского «Акрона» и казанского «Рубина», у которых сейчас 8 и 6 очков соответственно.