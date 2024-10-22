Мошенники просят деньги от имени бывшего мужа блогера Лерчек

Неизвестные мошенники создали от имени бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема Чекалина липовый аккаунт в Telegram-канале, где просят одолжить им деньги. Об этом «Ъ» сообщил его адвокат Константин Третьяков.

«Это продолжается уже пару дней,— рассказал защитник.— Хочу отметить, что никакого отношения мой подзащитный к этому не имеет. По условиям домашнего ареста, избранного судом, Артему запрещено пользоваться телефоном и интернетом, и этот запрет мой доверитель строго соблюдает».

Напомним, Троицкий суд Москвы 4 октября этого года отправил Артема Чекалина, его бывшую жену и делового партнера Романа Вишняка под домашний арест в рамках уголовного дела о выводе за рубеж в 2021–2022 годах свыше 250 млн руб., вырученных от продажи онлайн-марафонов. Свою вину они отрицают.

Ранее чете Чекалиных вменялось уклонение от уплаты налогов. Но после того, как они выплатили свыше 500 млн руб., это дело было прекращено.

О деле Чекалиных — в материале «Ъ» «Идеальное дело за "Идеальное тело"».

Мария Локотецкая