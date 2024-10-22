Семеро задержанных в Курской области солдат ВСУ отправлены под арест

Российский суд арестовал семерых украинских военных по подозрению в незаконном пересечении государственной границы в Курской области. В Кореневском районе они вели обстрелы мирного населения и российских военнослужащих, сообщило Главное военное следственное управление СКР в Telegram-канале.

Речь идет о военнослужащих 202 батальона 103 бригады территориальной обороны Анатолии Волошине, Владимире Аршулике, Сергее Караеве Александре Дойчуке, Зиновии Сигериче, Андриане Кульбабе и Олеге Вовк. Их подозревают в совершении теракта (ч. 2 ст. 205 УК РФ), незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222, п. «а» ч. 3 ст. 222.1, п. «а» ч. 3 ст. 222.2 УК РФ) и незаконном пересечении границы (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По версии следствия, все подозреваемые пересекли границу в начале августа. Они находились на территории сел Краснооктябрьское, Снагость и Комаровка Кореневского района Курской области. «В целях устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов государственной власти указанные лица неоднократно открывали огонь на поражение»,— говорится в сообщении следствия.

ВСУ начали наступление в Курской области 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС и КТО. 12 октября замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апты Алаудинов заявил, что за два месяца российские военные вернули контроль над 19 населенными пунктами.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».