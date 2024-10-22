За неделю в Сочи выявили более 30 случаев коронавируса

В Сочи за прошедшую неделю зафиксировали более 30 случаев заражения коронавирусом. В целом в Краснодарском крае зарегистрировали порядка 460 фактов заболевания, сообщает оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Больше всего новых ковид-пациентов в Краснодаре — около 150. Около 50 новых заболевших в Новороссийске, более 30 — в Сочи. Следом по уровню недельной заболеваемости в регионе идет Тимашевский район с 26 заболевшими. В Ейском районе 20 новых ковид-пациентов, в Кущевском — 13.

С 14 по 20 октября в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 466 жителей, в их числе около 70 детей. С выздоровлением выписали 568 человек. Скончались трое пациентов.

Предыдущую статистику по заболеваемости оперштаб Кубани публиковал 8 октября. Тогда сообщалось, что в Сочи с 30 сентября по 6 октября заболели коронавирусом больше 50 человек, в крае в целом — свыше 700.

Вячеслав Рыжков