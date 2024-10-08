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Коронавирусом в Сочи за неделю заболели больше 50 человек

В Сочи за прошедшую неделю коронавирус диагностировали более чем у 50 человек. В целом в Краснодарском крае выявили свыше 700 случаев заражения, сообщает оперштаб региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Лидером по заболеваемости за неделю в крае остается Краснодар — около 290 случаев. Следом идет Новороссийск, где добавилось более 60 ковид-пациентов, тройку лидеров замыкает Сочи. В Горячем Ключе 36 пациентов с подтвержденным диагнозом, в Тимашевском районе — 33, в Кущевском — 30, в Армавире — 18, в Абинском и Мостовском районах — по 16, в Староминском — 13.

В целом с 30 сентября по 6 октября в крае заболели коронавирусом 723 человека, в их числе около 100 детей. Выздоровели 744 пациента. О погибших не сообщается.

Неделей ранее заболеваемость коронавирусом в Сочи составила 54 случая. С 23 по 29 сентября на Кубани заболели 855 человек, четверо пациентов скончались.

Вячеслав Рыжков

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