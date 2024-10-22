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В Сочи модернизируют и построят восемь очистных сооружений

В рамках региональной программы по модернизации очистных сооружений в Сочи запланировано строительство и усовершенствование восьми объектов. Об этом глава города Андрей Прошунин рассказал в интервью «Интерфаксу».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Для повышения эффективности работы все проекты разделили на этапы. В сотрудничестве с Минстроем России, краевой администрацией, проектировщиками и подрядчиками проводятся еженедельные совещания. Специалисты обсуждаются сроки и текущий статус работ. Успех этих мероприятий напрямую влияет на комфорт жителей и туристов, а также на сохранение чистоты Черного моря, уточнил мэр.

«Ъ-Сочи» писал, что в Лазаревском районе курорта заменят водовод, который питает почти 30 тыс. граждан. Завершить необходимые работы планируют до конца 2024 года.

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