В Лазаревском районе Сочи заменят водовод, питающий почти 30 тысяч человек

В Сочи идут работы по замене старого водовода в районе улицы Львовской в Лазаревском районе. Работы позволят улучшить водоснабжение почти для 30 тыс. человек, рассказал в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Это очень важная артерия — вода по ней идет в десятки наших сел от Головинки до Вардане. На этом участке 80-х годов постройки было много проблем. Сейчас их решим. Новая линия будет полностью готова до конца года»,— сообщил мэр.

Помимо 30 тыс. горожан, улучшенное водоснабжение получат множество социальных объектов и санаториев района.

Днем накануне, 18 сентября, Сочи посетил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. Здесь он провел совещание по темпам модернизации очистных сооружений. Краснодарскому краю предоставили 35 млрд руб. инфраструктурного кредита для работ в Сочи.

Вячеслав Рыжков