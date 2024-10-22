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На 65% завершили строительство сетей в населенных пунктах Сочи

В Вардане, Кудепсте и Верхнениколаевском на 65% выполнили строительство сетей. Завершить работы планируют до конца 2024 года, рассказал в интервью «Интерфаксу» глава Сочи Андрей Прошунин.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Главгосэкспертиза одобрила проекты магистрального водовода от резервуаров «Чайфабрика» и систем водоснабжения в микрорайоне Благодать. Также утверждены объекты водоотведения в Адлерском районе и микрорайоне Соболевка. Ожидается, что работы по строительству новых сетей начнутся до конца текущего года.

«Ъ-Сочи» писал, что построить сети водоснабжения в микрорайоне Благодать планируют за 257,9 млн руб. Протяженность новых объектов составит около 850 м.

Мария Удовик

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